Elisa Isoardi | la ex di Matteo Salvini bacia Raimondo Todaro e il ballerino “la sgrida” su Instagram

(Di martedì 15 settembre 2020) Si era parlato di flirt già qualche giorno fa ma i due hanno prontamente smentito. Eppure delle foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi sembrano confermare la versione “passione scoppiata all’improvviso tra un ballo e l’altro”. Stiamo parlando di. Lei ex di, lui reduce dalla separazione con la ballerina Francesca Tocca, i due sino. Non sarebbe la prima volta che l’amore scoppia a Ballando con le stelle: i due saranno infatti coppia di ballo nella nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci su RaiUno. E c’è stato anche uno scambio di battute su: laha postato una foto mentre addenta una fetta di ...

Elisa Isoardi ha condiviso sui social uno scatto in mise provocante: la conduttrice ha condiviso una foto in cui è ritratta mentre era intenta a mangiare un pezzo di pizza in reggiseno. Elisa Isoardi ...Le chiacchiere ora stanno a zero (a meno che, come suggeriva Dagospia, il flirt sia "pilotato" per trainare la prima serata di Viale Mazzini). Si parla ovviamente di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, b ...Elisa Isoardi, tra le concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le stelle” in partenza dal 19 settembre, e del suo maestro di danza Raimondo Todaro non condividono solo la passione per il ball ...