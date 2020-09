Elezioni a Legnano, i candidati: ecco Simone Rigamonti (Di martedì 15 settembre 2020) Legnano, Milano,, 15 settembre 2020 - Avvocato, uno dei tre nel lotto dei sette "pretendenti" alla poltrona di palazzo Malinverni, Simone Rigamonti è il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle in ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 15 settembre 2020), Milano,, 15 settembre 2020 - Avvocato, uno dei tre nel lotto dei sette "pretendenti" alla poltrona di palazzo Malinverni,è il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle in ...

stefano_branca : Elezioni comunali a Legnano, ecco come votare. #Legnano #legnano2020 #lega - Marco1999Busa : RT @SardoneSilvia: A #Legnano a sostenere Carolina Toia Sindaco. Sto girando tanti comuni al voto e vedo tante persone che sostengono convi… - SettenewsWeb : Il Comune di Legnano sta predisponendo le operazioni per tutelare la salute dei cittadini in occasione del voto del… - stefanoquaglia : Ecco il fac-simile della scheda per le elezioni comunali a Legnano del 20 e 21 settembre 2020 - Esitusavais : RT @SardoneSilvia: A #Legnano a sostenere Carolina Toia Sindaco. Sto girando tanti comuni al voto e vedo tante persone che sostengono convi… -