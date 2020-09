Di Natale: “Immobile sa fare tutto. Caputo? La sua storia fa bene al calcio” (Di martedì 15 settembre 2020) Promossi da un collega di prestigio. Antonio Di Natale ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla di diversi attaccanti della Serie A. Queste le sue parole: “Immobile sa fare tutto, gioca libero, un po’ come facevo io. È fondamentale anche per la Nazionale. Belotti? Non può giocare assieme a lui, visto come Mancini ha impostato la squadra”. Su Ciccio Caputo: “Lo conosco da quando giocava a Empoli. Si è meritato tutto. Queste storie fanno bene al calcio”. Poi un pensiero su Chiesa: “Può seguire le orme del padre. Però ci vuole pazienza, il percorso è lungo”. Foto: Uefa L'articolo Di Natale: “Immobile sa fare tutto. ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 settembre 2020) Promossi da un collega di prestigio. Antonio Diha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla di diversi attaccanti della Serie A. Queste le sue parole: “Immobile sa, gioca libero, un po’ come facevo io. È fondamentale anche per la Nazionale. Belotti? Non può giocare assieme a lui, visto come Mancini ha impostato la squadra”. Su Ciccio: “Lo conosco da quando giocava a Empoli. Si è meritato. Queste storie fannoal calcio”. Poi un pensiero su Chiesa: “Può seguire le orme del padre. Però ci vuole pazienza, il percorso è lungo”. Foto: Uefa L'articolo Di: “Immobile sa. ...

