Alitalia : Dal 16/9, in conformità con quanto stabilito dalla Regione Lazio, inizierà la procedura sperimentale dei voli “Covi… - RegioneLazio : Oggi nel Lazio si registrano 139 casi di questi 74 sono a Roma e due decessi. Da domani presso l’aeroporto di Fiumi… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #covid #lazio, #bollettino: «139 casi e due morti». A Roma sud 47 contagi in 24 ore - scuroscuroscuro : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato: Oggi nel Lazio si registrano 139 casi di questi 74 sono a Roma e due decessi. Da domani presso l’ae… - samataxi065551 : RT @RegioneLazio: Oggi nel Lazio si registrano 139 casi di questi 74 sono a Roma e due decessi. Da domani presso l’aeroporto di Fiumicino i… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 15 settembre 2020. È di 39.712 ...Dall’Inps arrivano nuovi importanti aggiornamenti in merito al reddito di cittadinanza (e alle pensioni di cittadinanza), dopo che sono stati rilasciati gli ultimi dati aggiornati al mese di agosto 20 ...AGI - In crescita i nuovi casi di Covid in Italia, 1.229 oggi contro i 1.008 di ieri, ma crescono, e di molto, anche i tamponi: 80.517 contro 45.309. In calo i decessi, 9 (ieri erano 14), mentre i gua ...