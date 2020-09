Coronavirus, il prof. Mantovani: «Con l’influenza, sintomi più gravi. Due nemici in un polmone possono peggiorare la situazione» (Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 14 settembreEfficacia e sicurezza. Il professor Alberto Mantovani ripete più volte e di seguito, quasi come fosse una formula scientifica da ricordare, le due parole che più rappresentano gli obiettivi della corsa al vaccino anti Covid-19. Direttore scientifico dell’Humanitas e professore emerito dell’Humanitas University, viene considerato uno dei più influenti scienziati italiani del suo campo nel mondo. E all’indomani del suo ultimo studio pubblicato sul New England, una delle riviste scientifiche più autorevoli, il prof. Mantovani spiega a Open i reali rischi dei prossimi mesi facendo, tra le altre cose, chiarezza sull’attendibilità dei diversi annunci di un vaccino entro fine 2020. ... Leggi su open.online (Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 14 settembreEfficacia e sicurezza. Ilessor Albertoripete più volte e di seguito, quasi come fosse una formula scientifica da ricordare, le due parole che più rappresentano gli obiettivi della corsa al vaccino anti Covid-19. Direttore scientifico dell’Humanitas eessore emerito dell’Humanitas University, viene considerato uno dei più influenti scienziati italiani del suo campo nel mondo. E all’indomani del suo ultimo studio pubblicato sul New England, una delle riviste scientifiche più autorevoli, ilspiega a Open i reali rischi dei prossimi mesi facendo, tra le altre cose, chiarezza sull’attendibilità dei diversi annunci di un vaccino entro fine 2020. ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus prof Coronavirus, prof del liceo positivo: in quarantena 115 studenti di cinque classi Il Messaggero Veneto OBBLIGHI E DIVIETI

Riparte la scuola dopo sei mesi di stop. E il via, che riguarda 5,6 milioni di studenti italiani, si porta dietro una lunga serie di novità. LA RIPARTENZA. Il calendario scolastico viene deciso dalle ...

Coronavirus: tampone in giornata ad alunni e prof. Per altre malattie niente certificato

Milano, 15 settembre 2020 - Tamponi senza prenotare (basterà un’autocertificazione) con esito in giornata per studenti e personale scolastico che manifestano sintomi in odor di coronavirus. E niente c ...

Scuole a Cassino, buona la prima ma traffico in tilt alla Folcara

Il premio va a loro. Agli studenti degli istituti superiori di Cassino, rientrari ieri mattina a scuola dopo una chiusrua di oltre sei mesi. A premiarli sono direttamente i dirigenti scolastici, che a ...

