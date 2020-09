Cinema in lutto: l’attrice trovata morta in casa sua. Aveva 36 anni (Di martedì 15 settembre 2020) lutto nel mondo del Cinema: l’attrice è morta all’età di 36 anni. Il corpo senza vita è stato ritrovato dalla famiglia nel suo appartamento di Tokyo nella mattinata di lunedì 14 settembre e, secondo quanto riporta la stampa giapponese che cita fonti investigative, dai primi rilevamenti si tratterebbe di suicidio anche se la causa della morte non è ancora chiara. Sei Ashina, come detto, Aveva solo 36 anni ed era nota soprattutto per la partecipazione al film ‘Seta’ di François Girard, tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco. Ma nella sua carriera ha preso parte alle due stagioni di Bloody Monday, versione live action dell’omonima serie manga e recitato anche in varie serie tv, come Stand Up!, Giragira ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 settembre 2020)nel mondo del: l’attrice èall’età di 36. Il corpo senza vita è stato ritrovato dalla famiglia nel suo appartamento di Tokyo nella mattinata di lunedì 14 settembre e, secondo quanto riporta la stampa giapponese che cita fonti investigative, dai primi rilevamenti si tratterebbe di suicidio anche se la causa della morte non è ancora chiara. Sei Ashina, come detto,solo 36ed era nota soprattutto per la partecipazione al film ‘Seta’ di François Girard, tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco. Ma nella sua carriera ha preso parte alle due stagioni di Bloody Monday, versione live action dell’omonima serie manga e recitato anche in varie serie tv, come Stand Up!, Giragira ...

