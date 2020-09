Borsa Parigi, Alstom entra nell’indice Cac-40 (Di martedì 15 settembre 2020) (TeleBorsa) – Il comitato scientifico degli indici Euronext ha deciso di inserire Alstom nella lista dei 40 titoli azionari che compongono l’indice CAC40 francese. L’inserimento avrà efficacia a partire da lunedì 21 settembre 2020. La compagnia ferroviaria prenderà il posto di Accor nell’indice guida delle Blue Chips francesi. Leggi su quifinanza (Di martedì 15 settembre 2020) (Tele) – Il comitato scientifico degli indici Euronext ha deciso di inserirenella lista dei 40 titoli azionari che compongono l’indice CAC40 francese. L’inserimento avrà efficacia a partire da lunedì 21 settembre 2020. La compagnia ferroviaria prenderà il posto di Accor nell’indice guida delle Blue Chips francesi.

(Teleborsa) - Il comitato scientifico degli indici Euronext ha deciso di inserire Alstom nella lista dei 40 titoli azionari che compongono l'indice CAC40 francese. L'inserimento avrà efficacia a parti ...

Indici mondiali in attesa della Fed, oggi raffica di dati macro

Alle 10:36 il Dax perde lo 0,09%, Cac40 sale dello 0,03%. Quotazione del Ftse Mib in calo dello 0,19% Bene le azioni Fca, +5,5% dopo nuovi accordi con Psa Futures Usa positivi, EUR/USD ancora a quota ...

Eutelsat: dimissioni del CEO Yohann Leroy

Eutelsat Communications ha annunciato le dimissioni con effetto immediato del Deputy Chief Executive Officer Yohann Leroy. Il titolo dell’operatore satellitare alla Borsa di Parigi cede lo 0,7%.

