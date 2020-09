"Bimbi in ginocchio in classe? Per fortuna esistono anche altri presidi, questi": Crosetto, la lezione in una foto (Di martedì 15 settembre 2020) Come sempre, da parte di Guido Crosetto piove un'analisi sfumata, peculiare, che non si limita al primo e più evidente livello di riflessione. Si parla delle vergognose immagini di ieri, lunedì 14 settembre, quelle che ritraevano Bimbi in ginocchio davanti alle sedie in una classe di Genova dove i banchi voluti da Lucia Azzolina non erano arrivati. Disastro di governo, certo. Ma non solo. Stando a quanto scrive il fondatore di Fratelli d'Italia su Twitter le colpe sono anche dei presidi e delle scuole. Crosetto, infatti, rilancia un'immagine del governatore del Piemonte, Alberto Cirio, in visita a una scuola nel corso del primo giorno. I nuovi banchi non ci sono? Dunque, meglio usare i vecchi, come si vede nello scatto qui sotto. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Come sempre, da parte di Guidopiove un'analisi sfumata, peculiare, che non si limita al primo e più evidente livello di riflessione. Si parla delle vergognose immagini di ieri, lunedì 14 settembre, quelle che ritraevanoindavanti alle sedie in unadi Genova dove i banchi voluti da Lucia Azzolina non erano arrivati. Disastro di governo, certo. Ma non solo. Stando a quanto scrive il fondatore di Fratelli d'Italia su Twitter le colpe sonodeie delle scuole., infatti, rilancia un'immagine del governatore del Piemonte, Alberto Cirio, in visita a una scuola nel corso del primo giorno. I nuovi banchi non ci sono? Dunque, meglio usare i vecchi, come si vede nello scatto qui sotto. E ...

Agenzia_Ansa : Bimbi in ginocchio a #Genova, scrivono sulle sedie. In alcune sezioni di elementari. Mancano ancora 15 mila banchi… - matteosalvinimi : #Salvini: Il ministro Azzolina diceva che tutti i bambini avrebbero trovato le mascherine sui banchi di scuola, ad… - Corriere : Genova, bimbi a scuola scrivono in ginocchio. Toti: «Dove sono finiti i banchi promessi da Azzolina?» - sabrina84880573 : RT @Noiconsalvini: ??SCUOLA, BIMBI A LEZIONE IN GINOCCHIO #AzzolinaBocciata - VangeloMatteo : RT @La_manina__: 'I banchi, ordinati con largo anticipo, arriveranno domani e, nel primo giorno di scuola, che è stato un giorno di festa,… -