Berlusconi e De Benedetti sono i nostri Re Lear, facciamone una serie tv (Di martedì 15 settembre 2020) Povero Carlo De Benedetti. Nel giorno dell’uscita in edicola del suo nuovo giornale, la notizia è l’uscita della sua eterna antipatia, Silvio Berlusconi, dall’ospedale. Dopo due settimane in cui in cui, curandosi la polmonite, Silvio gli ha rubato il ruolo più prezioso che CDB avesse avuto negli ultimi anni: quello di Logan Roy. Nella finzione di Succession – l’unica serie che piace a tutti quelli che la vedano, anche i peggio controcorrentisti non riescono a non restarne incantati: la trovate su Sky – Logan Roy è un multimiliardario proprietario d’impero mediatico, fattosi dal nulla. Come tutti coloro che hanno fatto i soldi, ha figli imbecilli (non aguzza l’ingegno ereditarli invece che farli, i soldi). All’inizio della prima stagione, Logan deve decidere un ... Leggi su linkiesta (Di martedì 15 settembre 2020) Povero Carlo De. Nel giorno dell’uscita in edicola del suo nuovo giornale, la notizia è l’uscita della sua eterna antipatia, Silvio, dall’ospedale. Dopo due settimane in cui in cui, curandosi la polmonite, Silvio gli ha rubato il ruolo più prezioso che CDB avesse avuto negli ultimi anni: quello di Logan Roy. Nella finzione di Succession – l’unicache piace a tutti quelli che la vedano, anche i peggio controcorrentisti non riescono a non restarne incantati: la trovate su Sky – Logan Roy è un multimiliardario proprietario d’impero mediatico, fattosi dal nulla. Come tutti coloro che hanno fatto i soldi, ha figli imbecilli (non aguzza l’ingegno ereditarli invece che farli, i soldi). All’inizio della prima stagione, Logan deve decidere un ...

