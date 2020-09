Antartide | due ghiacciai sull’orlo del collasso Le fratture documentate dai satelliti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 settembre 2020) A febbraio si era staccato un iceberg grande quanto Malta, a marzo si era arrivati alla temperatura record di 20 gradi. Oggi l’ennesima brutta notizia. Due importantidell’, Pine Island e Thwaites, si stanno fratturando rapidamente nei loro punti più vulnerabili in un processo che potrebbe portare aldelle piattaforme di ghiaccio galleggianti a cui sono collegati. Lo hanno rilevato immagini e dati catturati daie pubblicato sulla rivista dell’Accademia Americana delle Scienze (Pnas) dal gruppo di Stef Lhermitte, dell’università tecnica di Delft, nei Paesi Bassi. New paper ‘Damage accelerates ice shelf instability and mass loss in Amundsen Sea Embayment’ ???????? just came out in @PNASNews. We use ????️ to show structural ...