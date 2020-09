Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, perchè si sono lasciati: spunta l’ombra di un tradimento (Di martedì 15 settembre 2020) Continua a far molto parlare la separazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Come tutti sanno, i due artisti si sono lasciati definitivamente lo scorso anno ma i fan sono ancora curiosi di sapere il motivo del loro addio. A distanza di tempo, secondo alcune indiscrezioni, sembra essere arrivata la verità e sembra esserci una terza persona di mezzo. Non è la prima volta che si parla di un presunto tradimento tra D’Alessio e la Tatangelo e almeno fino ad oggi vani sono stati i tentativi di smentire il pettegolezzo.Il loro amore è giunto al capolinea nonostante abbiano provato a ricociliarsi già una volta. Tra Anna Tatangelo e Gigi ... Leggi su controcopertina (Di martedì 15 settembre 2020) Continua a far molto parlare la separazione traD’Alessio. Come tutti sanno, i due artisti sidefinitivamente lo scorso anno ma i fanancora curiosi di sapere il motivo del loro addio. A distanza di tempo, secondo alcune indiscrezioni, sembra essere arrivata la verità e sembra esserci una terza persona di mezzo. Non è la prima volta che si parla di un presuntotra D’Alessio e lae almeno fino ad oggi vanistati i tentativi di smentire il pettegolezzo.Il loro amore è giunto al capolinea nonostante abbiano provato a ricociliarsi già una volta. Tra...

sisonodario : io quando mi dicono 'anna tatangelo è più iconica di lady gaga' - vertuigo : guapo con anna tatangelo veramente che bella ma lei non lo parla bene il napoletano non si capisce niente - adrianovskij : Pazzesca Anna Tatangelo in questa scena #AStarIsBorn - sisonodario : cardigan di Taylor Swift è soltanto una versione in inglese di Ragazza di Periferia di Anna Tatangelo - zazoomblog : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio perchè si sono lasciati: spunta l’ombra di un tradimento - #Tatangelo #D’Alessio… -