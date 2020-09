All’asilo nido manca il personale: “Venite voi a cambiare i pannolini” (Di martedì 15 settembre 2020) Ha scaturito molte lamentele da parte dei genitori, la richiesta da parte di un istituto nell’aretino, di tornare a cambiare il pannolino ai figli Fonte foto: (Pixabay)Un asilo nido di Montevarchi, in provincia di Arezzo, ha stilato un programma per il rientro a scuola di questi giorni, che prevede il ritorno in classe del genitore, ogni qual volta suo figlio dovesse fare i bisogni. All’Istituto Comprensivo “Raffaello Magiotti”, infatti, manca il personale e non c’è chi possa adempiere a questo ruolo. Cosa che ha fatto storcere il naso e non poco, ai tanti genitori che nell’orario di soggiorno dei loro figli all’asilo, sono occupati dal lavoro. Le lamentele sono iniziate a diventare molteplici ed il malcontento si è fatto sentire, fino a ... Leggi su chenews (Di martedì 15 settembre 2020) Ha scaturito molte lamentele da parte dei genitori, la richiesta da parte di un istituto nell’aretino, di tornare ail pannolino ai figli Fonte foto: (Pixabay)Un asilodi Montevarchi, in provincia di Arezzo, ha stilato un programma per il rientro a scuola di questi giorni, che prevede il ritorno in classe del genitore, ogni qual volta suo figlio dovesse fare i bisogni. All’Istituto Comprensivo “Raffaello Magiotti”, infatti,ile non c’è chi possa adempiere a questo ruolo. Cosa che ha fatto storcere il naso e non poco, ai tanti genitori che nell’orario di soggiorno dei loro figli all’asilo, sono occupati dal lavoro. Le lamentele sono iniziate a diventare molteplici ed il malcontento si è fatto sentire, fino a ...

