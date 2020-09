Willy, i fratelli Bianchi in carcere: 'Ma ora dovremo bere l'acqua di rubinetto?' (Di lunedì 14 settembre 2020) In carcere per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte , il ragazzo di 21 anni morto dopo un brutale pestaggio a Colleferro, la prima preoccupazione dei fratelli Bianchi riguardava l'acqua: 'Ma adesso ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 settembre 2020) Inper l'omicidio diMonteiro Duarte , il ragazzo di 21 anni morto dopo un brutale pestaggio a Colleferro, la prima preoccupazione deiriguardava l': 'Ma adesso ...

fanpage : I tre ora in carcere hanno paura e chiedono l'isolamento: - SkyTG24 : Omicidio Willy, i fratelli Bianchi chiedono l’isolamento per paura di ritorsioni in cella - HuffPostItalia : Omicidio Willy, i fratelli Bianchi chiedono l'isolamento in carcere: 'Temono ritorsioni' - fbneyf : @ultimenotizie Tra qualche tempo (...presumo un paio di settimane) stì quì ce li trovismo ospiti di Barbara d’urso,… - filippods68 : Willy: paura di ritorsioni in cella, i fratelli Bianchi chiedono l'isolamento - Lazio - -