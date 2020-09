Vidal Inter, entro domani il cileno a Milano: Conte avrà il suo guerriero (Di lunedì 14 settembre 2020) Arturo Vidal è pronto a sbarcare a Milano e iniziare la sua nuova avventura con l’Inter: pronte le visite mediche Ci siamo. La Gazzetta dello Sport è sicura: stasera, o al massimo domani Arturo Vidal sarà a Milano. Cosa manca? Nulla, se non qualche incastro burocratico, qualche documento da depositare, e poi viaggio e visite mediche da organizzare (dovrebbero essere domani). Antonio Conte avrà finalmente il suo guerriero tanto inseguito nelle sessioni di mercato passate e con il quale ha iniziato il dominio in Italia della Juventus. Le sue cifre in ogni fondamentale non sono mai state, né prima né dopo quei tre anni a Torino, pari a quelle clamorose dei primi tre scudetti in bianconero. In ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Arturoè pronto a sbarcare ae iniziare la sua nuova avventura con l’: pronte le visite mediche Ci siamo. La Gazzetta dello Sport è sicura: stasera, o al massimoArturosarà a. Cosa manca? Nulla, se non qualche incastro burocratico, qualche documento da depositare, e poi viaggio e visite mediche da organizzare (dovrebbero essere). Antonioavrà finalmente il suotanto inseguito nelle sessioni di mercato passate e con il quale ha iniziato il dominio in Italia della Juventus. Le sue cifre in ogni fondamentale non sono mai state, né prima né dopo quei tre anni a Torino, pari a quelle clamorose dei primi tre scudetti in bianconero. In ...

