Traffico Roma del 14-09-2020 ore 15 | 30

(Di lunedì 14 settembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in ascolto in studio Roberta brondoscorrevole lungo l’intero nel raccordo anulare ricordiamo che per lavoro è chiuso il tratto della complanare tra la tisana ed il vigore la tua strada per Fiumicino in città possibili difficoltà di circolazione per un incidente su via Quirino Majorana all’altezza della circonvallazione Gianicolense a Torino nord o possibili disagi per un altro incidente su via della Grande Muraglia all’altezza di via del Pianeta Giove rallentamenti persulla via Flaminia Nuova dal viadotto Giubileo del 2000 fino a via di Grottarossa in direzione centro a Torpignattara chiusa Piazza della Marranella ed alcune vie limitrofe ripercussioni per ilsulla via Casilina ed in via di Tor Pignattara ...