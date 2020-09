Thiem trionfa a New York: battuto Zverev in 5 set (Di lunedì 14 settembre 2020) Alla fine il 150° campione Slam della storia è l'austriaco Dominic Thiem che rimonta due set e batte il tedesco Alexander Zverev per 2-6 4-6 6-3 6-4 7-6 aggiudicandosi l'edizione numero 140 dell'Open ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 14 settembre 2020) Alla fine il 150° campione Slam della storia è l'austriaco Dominicche rimonta due set e batte il tedesco Alexanderper 2-6 4-6 6-3 6-4 7-6 aggiudicandosi l'edizione numero 140 dell'Open ...

Gazzetta_it : #Thiem trionfa a New York: battuto #Zverev in 5 set #UsOpen - zazoomblog : Montepremi Us Open 2020 Thiem trionfa: ecco quanto guadagna il vincitore - #Montepremi #Thiem #trionfa: #quanto - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: #Thiem trionfa a New York: battuto #Zverev in 5 set #UsOpen - GianniVaretto : RT @Gazzetta_it: #Thiem trionfa a New York: battuto #Zverev in 5 set #UsOpen - frasigno66 : RT @Gazzetta_it: #Thiem trionfa a New York: battuto #Zverev in 5 set #UsOpen -