The Boys 2, colpo di scena nell'episodio 4: la decisione di Becca (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel corso del quarto episodio di The Boys 2, disponibile su Amazon Prime Video dallo scorso venerdì, abbiamo assistito a momenti grotteschi, divertenti, ma anche dolorosi, rivelandosi da questo punto di vista un prodotto molto fedele alla "filosofia" dell'autore dell'opera originale, Garth Ennis. Sicuramente, la scena più significativa è stata quella con protagonisti Butcher e sua moglie Becca. Che cosa è accaduto tra loro? The Boys: Butcher e Becca si ritrovano, ma… Nel quarto episodio della seconda stagione di The Boys, Butcher e Becca si sono finalmente ritrovati, ma alla fine, la donna ha preso una scelta dolorosa. Per paura che il marito potesse fare del male a suo figlio Ryan (partorito dopo la ...

