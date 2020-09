Temptation Island, Alessia Marcuzzi conferma: ‘C’è stato un tradimento esplicito il primo giorno’ (Di lunedì 14 settembre 2020) La conduttrice ha svelato qualche dettaglio in più su quello che è successo nel programma. L’imprevisto ha fatto slittare la messa in onda della prima puntata Temptation Island: il programma rimandato per un tradimento L’edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi avrebbe dovuto andare in onda su Canale 5 a partire dal 9 settembre. La pagina ufficiale Instagram aveva ufficializzato questa data salvo poi fare marcia indietro dopo appena pochi giorni. Il post è stato cancellato e la nuova data è stata indicata nel 16 settembre. Sul web sono partite le indiscrezioni. A quanto pare una coppia è scoppiata immediatamente a causa di un tradimento. Non era chiaro se una fidanzata o ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 14 settembre 2020) La conduttrice ha svelato qualche dettaglio in più su quello che è successo nel programma. L’imprevisto ha fatto slittare la messa in onda della prima puntata: il programma rimandato per unL’edizione dicondotta daavrebbe dovuto andare in onda su Canale 5 a partire dal 9 settembre. La pagina ufficiale Instagram aveva ufficializzato questa data salvo poi fare marcia indietro dopo appena pochi giorni. Il post ècancellato e la nuova data è stata indicata nel 16 settembre. Sul web sono partite le indiscrezioni. A quanto pare una coppia è scoppiata immediatamente a causa di un. Non era chiaro se una fidanzata o ...

