Seconda ondata di test su EMUI 11: tocca a Honor 30 ed altri Huawei (Di lunedì 14 settembre 2020) Altro segnale importante quello che arriva oggi 14 settembre dalla Cina, per quanto riguarda il nuovo Honor 30 e alcuni device Huawei che si apprestano a ricevere l'aggiornamento con EMUI 11 in versione beta. Il produttore, infatti, vuole accelerare la fase test del suo nuovo pacchetto software, includendo nel programma nuovi prodotti che sono molto popolari non solo in Europa (complica l'interessante scheda tecnica dello stesso Honor 30, che abbiamo avuto modo di analizzare a suo tempo), ma in generale in giro per il mondo. Le informazioni cruciali per Honor 30 e nuovi Huawei con EMUI 11 Gli spunti questo lunedì ci arrivano direttamente dal sito Huawei Update, secondo cui la beta su EMUI 11 ...

