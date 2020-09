Scuola, Toti: "A Genova alunni scrivono in ginocchio perché non hanno banchi" (Di lunedì 14 settembre 2020) Genova, 14 set.(Adnkronos) - "Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese, che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi che avevate promesso. E non sarebbero gli unici purtroppo! I nostri bambini, le maestre e le famiglie non meritano questo trattamento, soprattutto dopo i sacrifici fatti in questi mesi in cui era anche un dovere morale lavorare per evitare tutto questo". Lo ha scritto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook, allegando una foto che ritrae gli alunni di una Scuola di Genova inginocchiati sulle seggiole che utilizzano come banchi, per scrivere. "Io - prosegue Toti - lo trovo inaccettabile ... Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020), 14 set.(Adnkronos) - "Cara Azzolina, questi sono glidi una classe genovese, chein; nonche avevate promesso. E non sarebbero gli unici purtroppo! I nostri bambini, le maestre e le famiglie non meritano questo trattamento, soprattutto dopo i sacrifici fatti in questi mesi in cui era anche un dovere morale lavorare per evitare tutto questo". Lo ha scritto il presidente della Regione Liguria Giovannisulla sua pagina Facebook, allegando una foto che ritrae glidi unadiinginocchiati sulle seggiole che utilizzano come, per scrivere. "Io - prosegue- lo trovo inaccettabile ...

