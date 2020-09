Scuola, inizio tra luci e ombre: dagli alunni in ginocchio a Genova all’urlo di gioia di Norcia (Di lunedì 14 settembre 2020) Problemi in varie parti d’Italia: a Massa Carrara 18 rimandati a casa in quarantena dopo mezz’ora dalla campanella. A Pisa e Roma alunni fragili senza prof di sostegno. Ma ci sono anche esempi positivi come a Torino, dove un 16enne in rianimazione si è collegato dall’ospedale Leggi su corriere (Di lunedì 14 settembre 2020) Problemi in varie parti d’Italia: a Massa Carrara 18 rimandati a casa in quarantena dopo mezz’ora dalla campanella. A Pisa e Romafragili senza prof di sostegno. Ma ci sono anche esempi positivi come a Torino, dove un 16enne in rianimazione si è collegato dall’ospedale

RobertoBurioni : Buon inizio di scuola a tutti! - SkyTG24 : Genova, primo giorno di Scuola senza banchi: bambini costretti a studiare in ginocchio - LegaSalvini : ???? SOS SCUOLA! ???? Hai qualche problema nella tua scuola? Hai qualche suggerimento o qualche proposta per l'inizio… - Corriere : A scuola con gioia e disagi: entusiasmo e criticità nel rientro in aula per 5,6 milio... - IsabellaCeccari : RT @cristinamucciol: #Mattarella ricorda #Willy sottolineando che la #scuola è #antidoto contro la #violenza. Primo giorno di scuola, come… -