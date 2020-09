Scuola, Giannelli (presidi) a Sky TG24: studenti stupefacenti, sono da elogiare (Di lunedì 14 settembre 2020) "La giornata è andata bene, non abbiamo avuto segnalazioni di rilievo o criticità particolari. Permangono le difficoltà che conosciamo, ma io sono particolarmente soddisfatto degli studenti, che hanno rispettato ovunque le regole, sono stati veramente encomiabili. Li vediamo sempre come bambini o ragazzini immaturi, ma quando gli si fa comprendere la gravità del momento e si riesce a responsabilizzarli ci stupiscono davvero. Ho parole di elogio per loro e per i docenti, che sono riusciti a dare vita a questo momento importantissimo”. Lo ha detto a Tribù, su Sky TG24, il presidente dell'Associazione Nazionale presidi, Antonello Giannelli. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL PRIMO GIORNO DI Scuola IN ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 14 settembre 2020) "La giornata è andata bene, non abbiamo avuto segnalazioni di rilievo o criticità particolari. Permangono le difficoltà che conosciamo, ma ioparticolarmente soddisfatto degli, che hanno rispettato ovunque le regole,stati veramente encomiabili. Li vediamo sempre come bambini o ragazzini immaturi, ma quando gli si fa comprendere la gravità del momento e si riesce a responsabilizzarli ci stupiscono davvero. Ho parole di elogio per loro e per i docenti, cheriusciti a dare vita a questo momento importantissimo”. Lo ha detto a Tribù, su Sky, il presidente dell'Associazione Nazionale, Antonello. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL PRIMO GIORNO DIIN ...

"L'anno scolastico 2020/21 si avvia sotto il segno della straordinarietà, così come si era concluso il precedente. L'emergenza sanitaria ancora in atto ha amplificato le tante lacune strutturali e pro ...

ROMA «La scuola è cominciata con tutte le criticitàche conosciamo: ritardi nella consegna dei nuovi banchi, organico non nominato, spazi carenti». Lo dice il presidente dell’Associazione nazionale pre ...

Roma, 14 set. (LaPresse) - “L'avvio dell'anno scolastico è andato bene e sento di dover ringraziare, oltre ai colleghi dirigenti e a tutto il personale, gli studenti e gli alunni che, rispettando le r ...

