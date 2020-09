Scuola, 5,6 milioni studenti tornano in classe. Conte: “Siamo con voi” (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Torna a suonare la campanella in dodici regioni più la provincia di Trento per 5,6 milioni di studenti (su 8,3 totali) che sancisce ufficialmente l’inizio dell’anno scolastico più difficile perché banco di prova per l’emergenza coronavirus. Lo ammette il Premier Giuseppe Conte che, senza giri di parole, ha riconosciuto che “ci saranno difficoltà, disagi, soprattutto all’inizio”. In una diretta Facebook, il Presidente del Consiglio ha ringraziato gli insegnanti: “avete fatto uno sforzo straordinario in questi mesi di lockdown continuando a fare lezione con la didattica a distanza, non era affatto facile eppure avete svolto un grandissimo lavoro e per questo vi siamo grati”. Poi un messaggio alle famiglie: “Ringrazio le mamme, i ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Torna a suonare la campanella in dodici regioni più la provincia di Trento per 5,6di(su 8,3 totali) che sancisce ufficialmente l’inizio dell’anno scolastico più difficile perché banco di prova per l’emergenza coronavirus. Lo ammette il Premier Giuseppeche, senza giri di parole, ha riconosciuto che “ci saranno difficoltà, disagi, soprattutto all’inizio”. In una diretta Facebook, il Presidente del Consiglio ha ringraziato gli insegnanti: “avete fatto uno sforzo straordinario in questi mesi di lockdown continuando a fare lezione con la didattica a distanza, non era affatto facile eppure avete svolto un grandissimo lavoro e per questo vi siamo grati”. Poi un messaggio alle famiglie: “Ringrazio le mamme, i ...

