Sant’Agata de’ Goti, Campagnuolo: “La sanità è un diritto costituzionale” (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’ Goti (Bn) – “La sanità è un diritto costituzionale. La sanità va garantita, sempre! Negli ultimi tempi nel territorio comunale di Sant’Agata, purtroppo, diversi medici di base, da sempre presidi fondamentali sul territorio, hanno concluso il proprio percorso lavorativo giungendo al pensionamento’’. Si apre così la nota stampa di Evangelista Campagnuolo, vice coordinatore regionale Forza Italia Giovani e candidato con la lista “Sant’Agata città nuova’’ alle elezioni amministrative del 20 e 21 Settembre. “Centinaia di cittadini – prosegue – si ritrovano,quindi, senza un medico di base. L’amministrazione che verrà, dal 22 Settembre in poi, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’(Bn) – “La sanità è uncostituzionale. La sanità va garantita, sempre! Negli ultimi tempi nel territorio comunale di Sant’Agata, purtroppo, diversi medici di base, da sempre presidi fondamentali sul territorio, hanno concluso il proprio percorso lavorativo giungendo al pensionamento’’. Si apre così la nota stampa di Evangelista, vice coordinatore regionale Forza Italia Giovani e candidato con la lista “Sant’Agata città nuova’’ alle elezioni amministrative del 20 e 21 Settembre. “Centinaia di cittadini – prosegue – si ritrovano,quindi, senza un medico di base. L’amministrazione che verrà, dal 22 Settembre in poi, ...

de__________ : RT @sinnomemoro_: vi fidanzate, lasciate e rifidanzate nel giro di boh, 2 mesi, con milioni di gente diversa che a me per piacermene mezzo… - ninotelia1 : Italia da scoprire, l'acquedotto Vanvitelli e la 'perla del Sannio': il borgo di Sant'Agata de' Goti - lillydessi : Italia da scoprire, l'acquedotto Vanvitelli e la 'perla del Sannio': il borgo di Sant'Agata de' Goti - Peppe_FN : Grottaminarda 1, Marano 1, Melito 1, Montemarano 1, Mugnano di Napoli 1, Ottaviano 1, Piedimonte Matese 1, Pietrade… - pengueraffaele : Sant’Agata de’ Goti, Lombardi: “Opere e visione del futuro per una Sant’Agata de’Goti capitale di una nuova area va… -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Agata de’ S. Agata alla fornace a Catania: Concerto di musica Sacra in occasione della festa dell'Addolorata Prospettive