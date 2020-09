Ritorno a scuola, il video-messaggio di Conte: 'Difficoltà e disagi, soprattutto all'inizio' (Di lunedì 14 settembre 2020) Cambia la routine di nidi e materne, così si torna a scuola dopo il lockdown - video 9 settembre 2020 L'originale lettera di Zuppi alla scuola: 'Signora giovane, con sapienza dei vecchi' 11 settembre ... Leggi su bolognatoday (Di lunedì 14 settembre 2020) Cambia la routine di nidi e materne, così si torna adopo il lockdown -9 settembre 2020 L'originale lettera di Zuppi alla: 'Signora giovane, con sapienza dei vecchi' 11 settembre ...

virginiaraggi : Oggi primo giorno di scuola per studenti, insegnanti e personale scolastico. Momento sempre emozionante, che quest’… - AzzolinaLucia : Questa sera sarò ospite di Domenica live e, a seguire, dello speciale dell’Aria che tira dedicato alla scuola. Un’o… - myrtamerlino : “Fu straordinario essere professore e allieva invece che due schiavi”. Essere cacciata dalla #scuola l’aveva resa u… - FilomenaGallo55 : RT @bambinogesu: #Covid19: rientro a scuola in sicurezza. I consigli degli esperti per non trasmettere ansia e preoccupazioni a bambini e r… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Scuola, preside Copernico: 'Primo giorno come ritorno alla vita' -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola Inizio scuola 2020, come sta andando il rientro in classe: la diretta Corriere della Sera Regione: Primo giorno di scuola, il saluto dell’assessore all’istruzione

Firenze: Ritorno sui banchi di scuola per oltre 500 mila studenti toscani. Un ritorno che segna l’inizio di una nuova fase, dopo mesi molto complicati. Come sottolinea anche l’assessore regionale all’ ...

Covid-19: due nuove positività e quattro guarigioni

ROVGO - Da lunedì 14 settembre 2020 rimarrà attivo un punto ad accesso diretto per il personale della scuola neoassunto o che non avesse ancora eseguito il test (l’adesione ha già superato il 90% nell ...

Firenze: Ritorno sui banchi di scuola per oltre 500 mila studenti toscani. Un ritorno che segna l’inizio di una nuova fase, dopo mesi molto complicati. Come sottolinea anche l’assessore regionale all’ ...ROVGO - Da lunedì 14 settembre 2020 rimarrà attivo un punto ad accesso diretto per il personale della scuola neoassunto o che non avesse ancora eseguito il test (l’adesione ha già superato il 90% nell ...