Referendum | Zingaretti | ' una consultazione che potevamo evitare'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Francamente credo che questo Referendum ce lo saremmo potuto evitare, perchè la legislatura dura cinque anni e avevamo cinque anni di tempo per fare le riforme". Sulla riduzione del numero dei parlamentari "io ero quello che aveva più dubbi di tutti, ad agosto del 2019 stavano tutti zitti". Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di Tg 2 Post.

