Problemi Unicredit del 14 settembre: mancato accesso via app, errore imprevisto (Di lunedì 14 settembre 2020) Una metà mattinata caratterizzata dai Problemi Unicredit quella di oggi 14 settembre, a partire dall’impossibilità di accesso ai servizi di e-banking via app. Il messaggio di errore che viene restituito quando si tenta di entrare è il seguente: “Attenzione! Gentile Cliente, siamo spiacenti, si è verificato un errore imprevisto“. Da lì poi il nulla, se non la smania di riprovare per veder comparire a schermo lo stesso risultato, almeno fino a che i tecnici non risolveranno la situazione (probabile si tratti di un disturbo lato server, che verrà presto sottoposto ai dovuti controlli da chi di competenza). Chiaro che in questo modo non appare possibile effettuare bonifici, consultare il proprio saldo, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) Una metà mattinata caratterizzata daiquella di oggi 14, a partire dall’impossibilità diai servizi di e-banking via app. Il messaggio diche viene restituito quando si tenta di entrare è il seguente: “Attenzione! Gentile Cliente, siamo spiacenti, si è verificato un“. Da lì poi il nulla, se non la smania di riprovare per veder comparire a schermo lo stesso risultato, almeno fino a che i tecnici non risolveranno la situazione (probabile si tratti di un disturbo lato server, che verrà presto sottoposto ai dovuti controlli da chi di competenza). Chiaro che in questo modo non appare possibile effettuare bonifici, consultare il proprio saldo, ...

_jetiba : RT @downdetectorIT: Le segnalazioni degli utenti indicano che UniCredit sta avendo problemi da 10:02 AM CEST. - brusacla : RT @downdetectorIT: Le segnalazioni degli utenti indicano che UniCredit sta avendo problemi da 10:02 AM CEST. - downdetectorIT : Le segnalazioni degli utenti indicano che UniCredit sta avendo problemi da 10:02 AM CEST. - UniCredit_IT : @SaggioBlu Ciao, siamo spiacenti per il tuo disappunto. Se riscontri problemi nell'utilizzo dell'Home Banking, scri… - FrancySwing : @InContra_CS @bioccolo @sole24ore Nn capisco.. Intesa unicredit axa danone allianz generali ubi bnl lo hanno da ann… -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi Unicredit Problemi Unicredit del 14 settembre: errore imprevisto per accesso app OptiMagazine orsi & tori

Non era mai successo che una banca dello Stato, anche se particolare come Amco, si trovasse in conflitto con le due più importanti banche italiane, Intesa Sanpaolo e Unicredit. È successo per il conco ...

Unicredit, Sanpaolo, BNL: i vostri conti correnti sono a rischio

In questo periodo, i correntisti si ritrovano a dover fronteggiare un maggior numero di minacce da parte dei phishers, il cui obiettivo è svuotare i conti correnti. I clienti più colpiti, però, sono s ...

Non era mai successo che una banca dello Stato, anche se particolare come Amco, si trovasse in conflitto con le due più importanti banche italiane, Intesa Sanpaolo e Unicredit. È successo per il conco ...In questo periodo, i correntisti si ritrovano a dover fronteggiare un maggior numero di minacce da parte dei phishers, il cui obiettivo è svuotare i conti correnti. I clienti più colpiti, però, sono s ...