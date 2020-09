Niente Arena di Verona per la Supercoppa: c'è il pericolo umidità (Di lunedì 14 settembre 2020) Niente Arena di Verona per la finale di Supercoppa di Volley, in programma il 25 settembre. Ieri la Lega di Serie A maschile ha deciso di rinunciare allo scenario suggestivo, per l'impossibilità di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020)diper la finale didi Volley, in programma il 25 settembre. Ieri la Lega di Serie A maschile ha deciso di rinunciare allo scenario suggestivo, per l'impossibilità di ...

