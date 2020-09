Milan, Rafael Leao in quarantena: salterà la sfida contro lo Shamrock Rovers (Di lunedì 14 settembre 2020) Rafael Leao ha comunicato di trovarsi in quarantena tramite il proprio account Twitter, rispondendo alle richieste di un tifoso in merito ai prossimi appuntamenti sportivi che lo riguardano. L’attaccante lusitano salterà dunque la sfida tra Shamrock Rovers e Milan, a causa di un problema non esattamente identificato, il quale però potrebbe riferirsi a un presunto contagio da Coronavirus. Da precisare che la decisione del giocatore di preferire una quarantena possa essere esclusivamente precauzionale o inerente a un’attesa di test effettuati. L’elemento certo è che il Milan perde uno dei suoi talenti in vista dell’impegno di Europa League sopra menzionato. Culpa a quarentena ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020)ha comunicato di trovarsi intramite il proprio account Twitter, rispondendo alle richieste di un tifoso in merito ai prossimi appuntamenti sportivi che lo riguardano. L’attaccante lusitano salterà dunque latra, a causa di un problema non esattamente identificato, il quale però potrebbe riferirsi a un presunto contagio da Coronavirus. Da precisare che la decisione del giocatore di preferire unapossa essere esclusivamente precauzionale o inerente a un’attesa di test effettuati. L’elemento certo è che ilperde uno dei suoi talenti in vista dell’impegno di Europa League sopra menzionato. Culpa a quarentena ...

Sport_Mediaset : #Milan, #RafaelLeao su Twitter: 'Sono in quarantena'. Il portoghese non si è ancora allenato e non sarà disponibile… - sportface2016 : #Milan, Rafael #Leao in #quarantena: salterà il match contro lo #Shamrock Rovers (#EuropaLeague) - IphoenixIt : RT @Sport_Mediaset: #Milan, #RafaelLeao su Twitter: 'Sono in quarantena'. Il portoghese non si è ancora allenato e non sarà disponibile per… - sportli26181512 : Milan, niente Europa League per Leao: svela di essere in quarantena: Rafael Leao, nel nuovo Milan, non si vede....… - Salvato95551627 : RT @Sport_Mediaset: #Milan, #RafaelLeao su Twitter: 'Sono in quarantena'. Il portoghese non si è ancora allenato e non sarà disponibile per… -