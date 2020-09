Massimiliano Morra, chi è il concorrente del Grande Fratello Vip 2020 (Di lunedì 14 settembre 2020) Massimiliano Morra, chi è il concorrente del Grande Fratello Vip 2020 Massimiliano Morra, all’anagrafe Gabriele Massimiliano Morra, è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 al via oggi – 14 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5. Ma chi è Massimiliano Morra? Che fa nella vita? Massimiliano nasce a Napoli il 30 luglio del 1986, è un attore ed ex modello italiano. Giovanissimo inizia a lavorare come modello, diventando testimonial di vari marchi e aziende d’abbigliamento nazionali ed internazionali. Nel 2010 vince il titolo di Il ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 settembre 2020), chi è ildelVip, all’anagrafe Gabriele, è uno dei concorrenti delVipal via oggi – 14 settembre– alle ore 21,20 su Canale 5. Ma chi è? Che fa nella vita?nasce a Napoli il 30 luglio del 1986, è un attore ed ex modello italiano. Giovanissimo inizia a lavorare come modello, diventando testimonial di vari marchi e aziende d’abbigliamento nazionali ed internazionali. Nel 2010 vince il titolo di Il ...

StraNotizie : Adua Del Vesco su Massimiliano Morra: “Non siamo rimasti in buoni rapporti” - BITCHYFit : Adua Del Vesco su Massimiliano Morra: “Non siamo rimasti in buoni rapporti” - supergazze : ah ma stasera inizia il gf wow non so neanche chi ci sia a parte massimiliano morra e adua del vesco and I already… - IncontriClub : Dalila Mucedero: chi è la fidanzata di Massimiliano Morra - gossipblogit : Dalila Mucedero: chi è la fidanzata di Massimiliano Morra -