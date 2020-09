Maria Paola Gaglione, Vladimir Luxuria: “Per chi è omofobo, meglio una sorella morta che una sorella viva che sta con un trans” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Come è possibile che ancora oggi nel 2020 una persona venga uccisa perché frequenta un trans? Vallo a dire a tutti gli omofobi e transfobi di professione che minimizzano sempre, che negano, che dicono che vogliamo fare le vittime a ogni costo”. A dirlo in un’intervista a Leggo è Vladimir Luxuria, dopo quanto accaduto a Caivano, Maria Paola Gaglione, 22 anni, è stata speronata e uccisa dal fratello che non accettava la sua relazione con un uomo trans. Un’altra storia che racconta, dice Luxuria, “un caso di transfobia. Perché questa esiste, e dovrebbero ricordarlo tutti coloro che negano o minimizzano. L‘odio verso le persone transgender uccide“. “Si può morire in maniera diretta come in questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) “Come è possibile che ancora oggi nel 2020 una persona venga uccisa perché frequenta un trans? Vallo a dire a tutti gli omofobi e transfobi di professione che minimizzano sempre, che negano, che dicono che vogliamo fare le vittime a ogni costo”. A dirlo in un’intervista a Leggo è, dopo quanto accaduto a Caivano,, 22 anni, è stata speronata e uccisa dal fratello che non accettava la sua relazione con un uomo trans. Un’altra storia che racconta, dice, “un caso di transfobia. Perché questa esiste, e dovrebbero ricordarlo tutti coloro che negano o minimizzano. L‘odio verso le persone transgender uccide“. “Si può morire in maniera diretta come in questo ...

meb : Dopo Willy, Maria Paola. Uccisa perche il fratello non sopportava la sua relazione con Ciro. Nessuno vuole vendette… - SirDistruggere : Servizio vergognoso al Tg1 di poco fa sulla morte di Maria Paola Gaglione. Una storia tra una ragazza e un ragazzo… - matteosalvinimi : Una violenza bestiale, folle, senza senso e senza giustificazioni. Non chiamatelo “fratello”, non lo merita, e non… - PascucciMario : RT @ellyesse: Una tragedia inaccettabile la morte della 22enne Maria Paola Gaglione in un incidente causato dal fratello che la inseguiva p… - romanticpoetroy : RT @filledesfleurss: la mamma di Maria Paola in lacrime davanti alla questura per il figlio arrestato: 'fatelo uscire' Siete dei genitori… -