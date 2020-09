Live-Non è la D’Urso: Corona difende il figlio Carlos “Nina Moric non sta bene” (Di lunedì 14 settembre 2020) Finalmente è tornato Live – Non è la d’Urso. La bella Barbara ha ripreso il via con tutti i suoi programmi, tra gli ospiti della prima puntata c’era anche Fabrizio Corona, scopriamo cosa ha detto il re dei paparazzi. Live – non è la d’Urso è tornato e tra gli ospiti della prima puntata c’era anche Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha parlato del radicale cambiamento delArticolo completo: Live-Non è la D’Urso: Corona difende il figlio Carlos “Nina Moric non sta bene” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 14 settembre 2020) Finalmente è tornato– Non è la d’Urso. La bella Barbara ha ripreso il via con tutti i suoi programmi, tra gli ospiti della prima puntata c’era anche Fabrizio, scopriamo cosa ha detto il re dei paparazzi.– non è la d’Urso è tornato e tra gli ospiti della prima puntata c’era anche Fabrizio. L’ex re dei paparazzi ha parlato del radicale cambiamento delArticolo completo:-Non è la D’Urso:il“Ninanon sta bene” dal blog SoloDonna

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 torna @carmelitadurso con una nuova stagione di @LiveNoneladUrso Siete pronti?… - fanpage : Cirio (Piemonte): “Non ritiro l’ordinanza, la febbre va misurata a scuola” - juventusfc : Segnatevi data e ora! ?? Domenica, 10.30, bianconeri in campo ?? @NovaraChannel! La partita sarà a porte chiuse, m… - MicheleSpione1 : @PBerluskony Verissimo sta bene al sabato pomeriggio a distruggere liorni. Metti di nuovo domenica live alle 14 e c… - uptothemewn : @Ele_noir_ esatto ?? fosse per me aspetterei anche un altro mese per sta live perché davvero non voglio delusioni ?? -