Live, Angela Chianello di Mondello non è in studio: 'Ho un problema con la giustizia' (Di lunedì 14 settembre 2020) Tra gli ospiti della prima puntata di Live non è la d'Urso in onda il 13 settembre c'è Angela Chianello, divenuta famosa questa estate per il tormentone 'Non ce n'è Coviddi'. Dopo essere sbarcata di recente su Instagram collezionando numeri da capogiro, la signora siciliana è in collegamento con Barbara d'Urso da casa propria e non in studio. Questo perché, come spiega Barbara, per un po' di tempo Angela non può lasciare la Sicilia per motivi giudiziari. in riproduzione.... I problemi giudiziari di Angela Chianello "Ho un ...

