La misura è colma | le fontane di Piazza Libertà diventano una piscina

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Non bastano le ordinanze del fine settimane firmata dal sindaco Gianluca Festa. Non bastano nemmeno i “superpoteri enjoy” per fermare il degrado nel comune capoluogo.Libertà, simbolo della città di Avellino, è diventato un luogo di bivacco per comitive di giovani. Dalle torta aperte a mezzanotte, ai tappi di spumante fatti volare in aria aggiungiamo i bagni nelle. E’ quanto accaduto nella serata tra lunedì e martedì. Una comitiva di ragazzi, sconosciuta l’età, si è data appuntamento nell’Agorà cittadina per festeggiare un compleanno. Dagli abbracci (forse non è proprio il periodo giusto, ndr.) doveva trattarsi di un diciottesimo. Un qualcosa di superfluo. Il problema grave resta lo ...