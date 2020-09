“La Lega strumentalizza l’aggressione a Salvini: giù le mani dalla Toscana”, dice Matteo Renzi (Di lunedì 14 settembre 2020) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi dichiara che la Lega sta sporcando l’immagine della Toscana strumentalizzando l’aggressione subita da Matteo Salvini. Se c’è chi ha sempre rivendicato con orgoglio le sue origini toscane è senza dubbio l’ex Premier – nonché attuale leader di Italia Viva – Matteo Renzi. Ed è proprio in quella … L'articolo “La Lega strumentalizza l’aggressione a Salvini: giù le mani dalla Toscana”, dice Matteo Renzi proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 14 settembre 2020) Il leader di Italia Vivadichiara che lasta sporcando l’immagine della Toscanando l’aggressione subita da. Se c’è chi ha sempre rivendicato con orgoglio le sue origini toscane è senza dubbio l’ex Premier – nonché attuale leader di Italia Viva –. Ed è proprio in quella … L'articolo “Lal’aggressione a: giù leToscana”,proviene da leggilo.org.

matteosalvinimi : TRANQUILLI AMICI DEL PD E DI EMILIANO, È TUTTO PHOTOSHOP! ?? In 3 minuti di video la voglia di CAMBIAMENTO della Pug… - borghi_claudio : Attenzione. Manca una settimana. In Toscana c'è una particolarità: PER PRUDENZA votate facendo TRE crocette. ?? sche… - matteorenzi : A Matteo Salvini che pensa di portare in Toscana il modello Lombardia per la sanità diciamo, con tutto il rispetto,… - dxdewtf : RT @Iperbole_: In Umbria la Regione ha lasciato scadere la convenzione con l'Università di Perugia sul Registro Tumori per la ricerca oncol… - Martina95190659 : RT @GiancarloDeRisi: Blitz a Cascina di papà Ceccardi. Si è avvicinato alle sardine gridando 'Cascina è della Lega' e 'i veri fascisti siet… -

