Inter-Vidal, dalla Spagna: il cileno è pronto per l’approdo a Milano (Di lunedì 14 settembre 2020) Arturo Vidal è ad un passo dall’Inter. Stando a quanto riportato dall’emittente catalana RAC1 il centrocampista cileno sarebbe pronto a vestire nerazzurro. L’addio al Barcellona, ormai, è questione di ore e dalla Spagna si parla di un suo volo a Milano già nella giornata odierna per definire il suo ritorno in Serie A. Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Arturoè ad un passo dall’. Stando a quanto riportato dall’emittente catalana RAC1 il centrocampistasarebbea vestire nerazzurro. L’addio al Barcellona, ormai, è questione di ore esi parla di un suo volo agià nella giornata odierna per definire il suo ritorno in Serie A.

