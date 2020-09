Inizio Anno Scolastico, Speranza Accompagna i Figli a Scuola (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Ministro Speranza posta su Facebook una foto che lo immortala mentre Accompagna i Figli a Scuola. “Stasera, negli occhi di Michi ed Emma, c’è una luce che non si vedeva da tempo. Forza ragazzi. Sarà diverso dal solito. Ma sarà bello lo stesso. Ce la faremo“. Queste le parole di Speranza in un post del 13 settembre. Il Ministro in seguito afferma che oggi è “il giorno più bello dopo molti mesi“. Leggi su youreduaction (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Ministroposta su Facebook una foto che lo immortala mentre. “Stasera, negli occhi di Michi ed Emma, c’è una luce che non si vedeva da tempo. Forza ragazzi. Sarà diverso dal solito. Ma sarà bello lo stesso. Ce la faremo“. Queste le parole diin un post del 13 settembre. Il Ministro in seguito afferma che oggi è “il giorno più bello dopo molti mesi“.

acmilan : ???? Rebic 12 ??? A new season, a new adventure, a new number Un nuovo anno, un nuovo inizio, un nuovo numero di m… - MetaErmal : Buon inizio di questo particolare anno scolastico. Forza ragazzi, dimostrate a tutti di essere il vero futuro di qu… - GassmanGassmann : Un saluto ed un abbraccio a studenti e docenti per l’inizio dell’anno scolastico.A chi insegna, buon lavoro e grazi… - visgia67 : RT @riktroiani: 'Inizio la #scuola con 20mila cattedre vuote in Piemonte, 20mila insegnanti che mancano, soprattutto quelli di sostegno. Ne… - Triplete12 : RT @LaVeritaWeb: La Sea Watch conta su due velivoli per pattugliare il Mediterraneo, uno dei quali partiva da Lampedusa ma adesso decolla d… -