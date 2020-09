Gruppo FCA - Inaugurato a Torino il primo impianto Vehicle-to-Grid (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Gruppo FCA procede spedito nel processo di elettrificazione della sua gamma di veicoli. Dopo aver presentato i nuovi modelli a marchio Fiat, Lancia, Jeep e Maserati, il colosso italoamericano ha avviato a Torino un progetto pilota dedicato alla tecnologia Vehicle-To-Grid, che vede la collaborazione di grandi aziende come Engie Eps e Terna. Limpianto, dotato di 32 colonnine al servizio di 64 vetture e realizzato allinterno del comprensorio di Mirafiori, è stato Inaugurato oggi alla presenza di John Elkan, presidente di FCA, Pietro Gorlier, ceo della divisione europea del Gruppo, e Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico. Nel 2021, il costruttore prevede di aumentare gli stalli fino a 700 unità, facendo del nuovo hub il più grande al ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 14 settembre 2020) IlFCA procede spedito nel processo di elettrificazione della sua gamma di veicoli. Dopo aver presentato i nuovi modelli a marchio Fiat, Lancia, Jeep e Maserati, il colosso italoamericano ha avviato aun progetto pilota dedicato alla tecnologia-To-, che vede la collaborazione di grandi aziende come Engie Eps e Terna. L, dotato di 32 colonnine al servizio di 64 vetture e realizzato allinterno del comprensorio di Mirafiori, è statooggi alla presenza di John Elkan, presidente di FCA, Pietro Gorlier, ceo della divisione europea del, e Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico. Nel 2021, il costruttore prevede di aumentare gli stalli fino a 700 unità, facendo del nuovo hub il più grande al ...

