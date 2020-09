Gli studenti tornano a scuola, Berlusconi a casa sua (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – Primo giorno di scuola per cinque milioni e mezzo di studenti dopo sei mesi passati lontano dalle aule per colpa della pandemia. Tra poco più di una settimana arriveranno gli altri tre milioni residenti nelle 7 Regioni che hanno deciso di riaprire dopo la tornata elettorale del 20 e 21 settembre. Chi si aspettava una giornata di caos, soprattutto esponenti delle forze di opposizione del centrodestra, è rimasto deluso. Vero che ci sono stati problemi, che in molte scuole mancano ancora professori e banchi, ma non si è assistito a scene o proteste eclatanti. Il Governo sa che sulla ripartenza della scuola si gioca molte carte, con decine e decine di milioni di cittadini direttamente coinvolti, tra genitori, nonni e familiari. Per questo stasera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si vedrà a Palazzo Chigi con i ministri della Salute, dell’Istruzione e dei Trasporti per fare il punto della situazione, vedere quali misure adottare nelle prossime ore per risolvere subito i problemi di questi primi giorni. Leggi su dire (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – Primo giorno di scuola per cinque milioni e mezzo di studenti dopo sei mesi passati lontano dalle aule per colpa della pandemia. Tra poco più di una settimana arriveranno gli altri tre milioni residenti nelle 7 Regioni che hanno deciso di riaprire dopo la tornata elettorale del 20 e 21 settembre. Chi si aspettava una giornata di caos, soprattutto esponenti delle forze di opposizione del centrodestra, è rimasto deluso. Vero che ci sono stati problemi, che in molte scuole mancano ancora professori e banchi, ma non si è assistito a scene o proteste eclatanti. Il Governo sa che sulla ripartenza della scuola si gioca molte carte, con decine e decine di milioni di cittadini direttamente coinvolti, tra genitori, nonni e familiari. Per questo stasera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si vedrà a Palazzo Chigi con i ministri della Salute, dell’Istruzione e dei Trasporti per fare il punto della situazione, vedere quali misure adottare nelle prossime ore per risolvere subito i problemi di questi primi giorni.

ORVIETO – Ad integrazione della precedente comunicazione del 7 settembre l’Ufficio scolastico ricorda che il servizio comunale Scuolabus sarà operativo a partire dall’inizio dell’anno scolastico 14 s ...

Avvio dell’anno scolastico alla Fondazione Mach

Ripartenza in sicurezza anche alla Fondazione Edmund Mach dove oggi la prima campanella ha suonato per 848 studenti, di cui 530 dell’indirizzo tecnico e 318 della formazione professionale. Nel corso d ...

ORVIETO – Ad integrazione della precedente comunicazione del 7 settembre l'Ufficio scolastico ricorda che il servizio comunale Scuolabus sarà operativo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 14 s ...Ripartenza in sicurezza anche alla Fondazione Edmund Mach dove oggi la prima campanella ha suonato per 848 studenti, di cui 530 dell'indirizzo tecnico e 318 della formazione professionale. Nel corso d ...