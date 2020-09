Banchi | mascherine e cattedre scoperte | la partenza è in salita e solo in 12 Regioni

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 14 settembre 2020) Patricia Tagliaferri Eccolo il suono della prima campanella dopo sei mesi di stop. Per molti studenti, ma non per tutti, oggi ripartono le lezioni in presenza in scuole a misura di Covid Eccolo il suono della prima campanella dopo sei mesi di stop. Per molti studenti, ma non per tutti, oggi ripartono le lezioni in presenza in scuole a misura di Covid, con spazi ripensati per garantire il distanziamento e linee guida da seguire per scongiurare i contagi. Ma non tutti gli istituti ce l'hanno fatta a farsi trovare pronti. Ovunque regna il caos e la confusione, le famiglie sono disorientate, alle prese con decine di circolari che spiegano le nuove regole. Quelle che il ministro Lucia Azzolina chiama «piccole criticità», per alcune realtà si sono dimostrate veri e proprio scogli, che hanno costretto molti dirigenti scolastici a posticipare la ...