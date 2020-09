Banchi a rotelle, Rampelli inchioda Conte e Azzolina sul super appalto: “Troppe stranezze, chiariscano” (Di lunedì 14 settembre 2020) Giuseppe Conte e Lucia Azzolina facciano chiarezza sull’appalto da 45 milioni per i Banchi a rotelle e sulle troppe anomalie che lo hanno contraddistinto. A chiederlo è il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, in un’interrogazione in cui mette in fila tutte le stranezze di questo super appalto, che appena è diventato pubblico è apparso come l’ennesimo scandalo giallo-rosso. Un super appalto da 45 milioni ”Benché il contratto con la Nexus sia stato annullato, qualcosa continua a non tornare nel super-appalto da 45 milioni di euro indetto per la fornitura dei Banchi scolastici”, sottolinea ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 settembre 2020) Giuseppee Luciafacciano chiarezza sull’da 45 milioni per ie sulle troppe anomalie che lo hanno contraddistinto. A chiederlo è il vicepresidente della Camera, Fabio, in un’interrogazione in cui mette in fila tutte ledi questo, che appena è diventato pubblico è apparso come l’ennesimo scandalo giallo-rosso. Unda 45 milioni ”Benché il contratto con la Nexus sia stato annullato, qualcosa continua a non tornare nelda 45 milioni di euro indetto per la fornitura deiscolastici”, sottolinea ...

borghi_claudio : Nel caso abbiate dubbi non molliamo affatto la questione dei banchi. Per chi si fosse perso le scorse puntate: Il… - matteosalvinimi : ??Un appalto da 44 MILIONI di euro per produrre 180MILA banchi con le rotelle viene affidato a una società di Ostia… - matteosalvinimi : IL SINDACO DI CADONEGHE (PADOVA): 'BANCHI CON LE ROTELLE? UNA VERGOGNA!' #vociitaliane - fabryb72 : RT @paolocristallo: I banchi non hanno le rotelle, il plexiglass non c'è e gli studenti non indossano nemmeno la mascherina. Per 3 mesi non… - cristina_losi : RT @paolocristallo: I banchi non hanno le rotelle, il plexiglass non c'è e gli studenti non indossano nemmeno la mascherina. Per 3 mesi non… -

