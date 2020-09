Badelj saluta la Lazio | Bastos si appresta a farlo?

(Di lunedì 14 settembre 2020) Prima di far registrare nuovi acquisti, laha necessità di vendere. Per questo motivo probabilmente bisognerà aspettare ancora qualche giorno prima di vedere l’annuncio ufficiale del tesseramento di Muriqi e Fares. Intanto però, la dirigenza biancoceleste è al lavoro proprio sul tema cessioni e i principali protagonisti sono. Ecco il punto, dunque, sul mercato in uscita capitolino.in direzione Genoa Sembra ormai definito il destino di Milan. Il centrocampista croato sia vestire la maglia del Genoa per la prossima stagione, come riportato nella serata di ieri da Sky Sport. Si conclude definitivamente quindi, l’avventura nella capitale per il giocatore. L’intesa è stata raggiunta per ...

infoitsport : Badelj saluta la Lazio: sempre più vicino al Genoa, pronto un triennale -

Ultime Notizie dalla rete : Badelj saluta

Lazio News 24

Il centrocampista croato è in procinto di abbandonare la Lazio, chiuso da Leiva ed Escalante. Milan Badelj è tornato alla Lazio, ma non per rimanerci. Il centrocampista croato ex viola si è messo in m ...Priorità alla difesa in testa della Lazio c'è ancora Kumbulla. Indicato da Inzaghi come il rinforzo ideale per il reparto arretrato, nonostante il Verona continui a sparare alto il centrale albanese c ...