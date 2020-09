Stardew Valley: il creatore apre alla possibilità di un sequel (Di domenica 13 settembre 2020) Eric Barone, il creatore di Stardew Valley, in una recente intervista a Game Informer avrebbe aperto le porte ad una possibilità di un sequel, pur ammettendo che non ce ne sia uno in sviluppo Il creatore di Stardew Valley (ne abbiamo scritto uno speciale!), tale Eric “ConcernedApe” Barone, ha recentemente rilasciato un’intervista a GameInformer, chiacchierando dei piani futuri per il titolo. In soldoni, Barone ha affermato che per ora non esiste alcuno Stardew Valley 2 in sviluppo, ma che l’idea di un successore della sua opera non gli sembra così strana. Lo sviluppatore sta intanto lavorando alla versione 1.5 del titolo, quindi in realtà è ora concentrato ... Leggi su tuttotek (Di domenica 13 settembre 2020) Eric Barone, ildi, in una recente intervista a Game Informer avrebbe aperto le porte ad una possibilità di un, pur ammettendo che non ce ne sia uno in sviluppo Ildi(ne abbiamo scritto uno speciale!), tale Eric “ConcernedApe” Barone, ha recentemente rilasciato un’intervista a GameInformer, chiacchierando dei piani futuri per il titolo. In soldoni, Barone ha affermato che per ora non esiste alcuno2 in sviluppo, ma che l’idea di un successore della sua opera non gli sembra così strana. Lo sviluppatore sta intanto lavorandoversione 1.5 del titolo, quindi in realtà è ora concentrato ...

Haushinka86 : @McKnife200 Io non ne ho mai giocato una, ho la switch praticamente solo per AC (e cooking mama che ho da parte) ma… - LagunaLife : Se me ha antojado un Stardew Valley con Mods uwu - GamingToday4 : Stardew Valley 2 potrebbe uscire, secondo Eric Barone - kerobeom : sto GRIDANDO per la serie stardew valley lore: IS SHE U KNOW.. che poi mi ha tirato una martellata in testa e il n… - zazoomblog : Stardew Valley 2 a sorpresa diventerà realtà? - #Stardew #Valley #sorpresa #diventerà -

Ultime Notizie dalla rete : Stardew Valley Stardew Valley 2, le dichiarazioni di Eric Barone iCrewPlay.com Stardew Valley: il creatore apre alla possibilità di un sequel

Eric Barone, il creatore di Stardew Valley, in una recente intervista a Game Informer avrebbe aperto le porte ad una possibilità di un sequel, pur ammettendo che non ce ne sia uno in sviluppo Il creat ...

Stardew Valley 2 potrebbe uscire, secondo Eric Barone

Lo sviluppatore di Stardew Valley, Eric Barone ha recentemente dichiarato che il nuovo titolo potrebbe vedere la luce. Il recente update alla versione 1.5, pubblicizzato su Twitter dal creatore nei gi ...

Eric Barone, il creatore di Stardew Valley, in una recente intervista a Game Informer avrebbe aperto le porte ad una possibilità di un sequel, pur ammettendo che non ce ne sia uno in sviluppo Il creat ...Lo sviluppatore di Stardew Valley, Eric Barone ha recentemente dichiarato che il nuovo titolo potrebbe vedere la luce. Il recente update alla versione 1.5, pubblicizzato su Twitter dal creatore nei gi ...