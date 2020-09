Sporting-Napoli | nell' amichevole anche una coppa in palio | il Trofeo 5 Violini

sscnapoli : ?? | I convocati di @Sporting_CP - Napoli ?? - RafAuriemma : Alle 10 il @sscnapoli partirà da #Capodichino per raggiungere #Lisbona e giocare stasera contro il @Sporting_CP la… - sscnapoli : ?? Napoli-Pescara ?? Oggi ore 18:00 ?? In pay-per-view su @SkySport al prezzo di € 5,99 ?? @Sporting_CP - Napoli ?? D… - 100x100Napoli : Vi presentiamo lo #Sporting avversario del #Napoli questa sera - lawrencepromise : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di @Sporting_CP - Napoli ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sporting Napoli

Dopo il Pescara anche lo Sporting. Milik ancora non convocato da Gattuso anche per la sfida di questa sera a Lisbona. Un segnale chiaro ed evidente del fatto che ormai non ci sono più margini per recu ...Il Napoli si prepara ad affrontare lo Sporting a Lisbona, nell’ultima amichevole prestagionale: il calcio d’inizio sarà alle 20:30 di domenica sera. E nelle convocazioni stilate da Gennaro Gattuso arr ...