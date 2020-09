Se vince il sì il Senato cambia funzione: l'idea del Pd sulla riforma (Di domenica 13 settembre 2020) AGI - La campagna elettorale sui referendum e per sette regioni è in pieno svolgimento. Il Pd, impegnato per il sì, considera il referendum uno dei tasselli del cambiamento e lancia la sua proposta per le riforme costituzionali, da esaminare a partire dal 22 settembre. Non si tratta solo di cambiare la legge elettorale per adeguarla all'eventuale nuovo numero dei seggi parlamentari, il Pd propone: Introduzione, in analogia con il modello tedesco, dell'istituto della sfiducia costruttiva, e attribuzione al presidente del Consiglio dei ministri del potere di proporre al Presidente della Repubblica non solo la nomina bensì anche la revoca dei ministri. Due riforme in grado di rafforzare la stabilità dei governi in presenza di una legge elettorale proporzionale ad alta soglia come ... Leggi su agi (Di domenica 13 settembre 2020) AGI - La campagna elettorale sui referendum e per sette regioni è in pieno svolgimento. Il Pd, impegnato per il;, considera il referendum uno dei tasselli delmento e lancia la sua proposta per le riforme costituzionali, da esaminare a partire dal 22 settembre. Non si tratta solo dire la legge elettorale per adeguarla all'eventuale nuovo numero dei seggi parlamentari, il Pd propone: Introduzione, in analogia con il modello tedesco, dell'istituto della sfiducia costruttiva, e attribuzione al presidente del Consiglio dei ministri del potere di proporre al Presidente della Repubblica non solo la nomina ben; anche la revoca dei ministri. Due riforme in grado di rafforzare la stabilità dei governi in presenza di una legge elettorale proporzionale ad alta soglia come ...

Moto3, GP San Marino. A Misano vince McPhee su Ogura e Suzuki. Out Arenas

Il "ricatto" del M5S: "Se vince il Sì tagliamo gli stipendi dei parlamentari"

Il Movimento 5 Stelle non si accontenta e adesso punta ancora più in alto a pochi giorni dal referendum: l'intenzione dei grillini è quella di procedere al taglio degli stipendi dei parlamenti subito ...

Se vince il sì il Senato cambia funzione: l'idea del Pd sulla riforma

