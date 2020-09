Romina Power lo straziante ricordo commuove i fan, oggi è un giorno difficile (Di domenica 13 settembre 2020) Romina Power ha condiviso sul suo profilo Instagram uno straziante ricordo, le sue parole colpiscono e fanno piangere fan: oggi per lei è un giorno difficile. foto facebookQuesto pomeriggio tornerà in onda su Rai 1 Domenica In, il programma di Mara Venier inizierà esattamente come si è concluso pochi mesi fa: tornano in studio Loretta Goggi e Romina Power. Proprio quest’ultima prima di preparasi per la messa in onda ha deciso di dedicare un pensiero su Instagram a una persona per lei davvero molto speciale, le sue parole hanno commosso i fan, immediatamente mobilitatisi per darle supporto. Quell’abbraccio che ha scatenato la ... Leggi su chenews (Di domenica 13 settembre 2020)ha condiviso sul suo profilo Instagram uno, le sue parole colpiscono e fanno piangere fan:per lei è un. foto facebookQuesto pomeriggio tornerà in onda su Rai 1 Domenica In, il programma di Mara Venier inizierà esattamente come si è concluso pochi mesi fa: tornano in studio Loretta G. Proprio quest’ultima prima di preparasi per la messa in onda ha deciso di dedicare un pensiero su Instagram a una persona per lei davvero molto speciale, le sue parole hanno commosso i fan, immediatamente mobilitatisi per darle supporto. Quell’abbraccio che ha scatenato la ...

gianlu_79 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: IL RITORNO DI MARA VENIER. TRA GLI OSPITI ROMINA POWER, LORETTA GOGGI E CLAUDIO AMENDOLA - bubinoblog : DOMENICA IN: IL RITORNO DI MARA VENIER. TRA GLI OSPITI ROMINA POWER, LORETTA GOGGI E CLAUDIO AMENDOLA - pandators : ho letto che c'è pure romina power sto male - ErmiraBiba : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - katiadiluna16 : #TusiQueVales sì ma il ballo del qua qua l'ha già inventato Romina Power ?? -