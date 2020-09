Rassegna stampa 20 settembre 2020: stabilite le regole per rientrare in classe (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ la scuola al centro dell’attenzione sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Stilate le regole base per permettere agli studenti di poter rientrare in aula in piena sicurezza, ma resta alta la tensione tra il Governo e le Regioni. Rischia di slittare anche l’inizio in Campania: il 24 di settembre non sembra la data più certa anche se si farà di tutto per poterla rispettare. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ la scuola al centro dell’attenzione sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Stilate lebase per permettere agli studenti di poterin aula in piena sicurezza, ma resta alta la tensione tra il Governo e le Regioni. Rischia di slittare anche l’inizio in Campania: il 24 dinon sembra la data più certa anche se si farà di tutto per poterla rispettare. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Marcozanni86 : Apro la rassegna stampa, leggo che l l'uscita di Girogetti per il No al referendum sarebbe una bomba che ha spaccat… - DiMarzio : Le prime pagine dei quotidiani in edicola - borghi_claudio : Noto con 'soddisfazione' dalla rassegna stampa che il fatto che ci siano stati 40 milioni in banchi ordinati ad una… - VoceGiallorossa : ? Per @_Pedro17_ obiettivo @juventusfc #ASRoma #RomaJuventus - TuttoSalerno : PRIMA PAGINA - La Città - 'Restituiti' i palloni a Lotito -

Ultime Notizie dalla rete : Rassegna stampa Rassegna stampa: i giornali salernitani in edicola domenica 13 settembre Salernonotizie.it RASSEGNA STAMPA, I titoli dei quotidiani in edicola

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relative alla Fiorentina.

CALCIOMERCATO - Lombardi a Formello: ma Lotito pensa al rinnovo del prestito con la Salernitana. Le ultime

Cristiano Lombardi (nella foto) potrebbe tornare alla Salernitana. Il talentuoso esterno della Lazio, dopo essersi sottoposto alle visite mediche in Paideia, si sta allenando a parte a Formello per re ...

