Puglia, Salvini stringe la mano al candidato di centrodestra: "Io il gomito non lo do" (Di domenica 13 settembre 2020) Coronavirus, Salvini: "Io il gomito non lo do" VIDEO "Io il gomito non lo do", così Matteo Salvini a margine del comizio elettorale del centrodestra a Bari di sabato 12 settembre mentre stringe la mano al candidato presidente della Regione Puglia Raffaele Fitto. In occasione dell'evento che ha visto la partecipazione di tutti i leader del centrodestra a sostegno dell'ex governatore e europarlamentare pugliese, Salvini e Fitto si sono incontrati per la prima volta dall'inizio della campagna elettorale. I giornalisti hanno voluto immortalare il momento: i due si sono muniti di mascherina, ma quando Fitto – protagonista di una bufera social ...

