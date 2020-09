Nba playoff risultati: LeBron show, Lakers in finale a Ovest (Di domenica 13 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Prima qualificazione alle finali di Conference per i Los Angeles Lakers negli ultimi dieci anni. LA ottiene la quarta vittoria consecutiva contro gli Houston Rockets e chiude così la serie playoff di ...

ORLANDO - Dopo un'attesa lunga 10 anni, i Los Angeles Lakers tornano a giocare la finale playoff della Western Conference, l'ultima volta riuscirono anche a conquistare il titolo. Nella "bolla" di Orl ...

