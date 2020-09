Maria Paola Gaglione, speronata e uccisa in scooter dal fratello che non accettava la storia con un trans. Famiglia lo difende: “Incidente” (Di domenica 13 settembre 2020) Michele Antonio Gaglione, 30 anni, non accettava la relazione di sua sorella con un uomo transgender, così lì ha inseguiti in moto mentre a bordo del loro scooter si dirigevano ad Acerra, nel Napoletano, e ha iniziato a prendere a calci il mezzo fino a farli cadere. Così ha ucciso Maria Paola Gaglione, 22 anni, secondo la ricostruzione degli investigatori che, interrogato il ragazzo, indagano adesso per omicidio preterintenzionale e violenza privata aggravata dall’omofobia. “Volevo darle una lezione, non ucciderla. Ma era stata infettata“, è stata la giustificazione del 30enne ascoltato dagli inquirenti. Ma la Famiglia dei due ragazzi difende il fratello maggiore: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Michele Antonio, 30 anni, nonla relazione di sua sorella con un uomogender, così lì ha inseguiti in moto mentre a bordo del lorosi dirigevano ad Acerra, nel Napoletano, e ha iniziato a prendere a calci il mezzo fino a farli cadere. Così ha ucciso, 22 anni, secondo la ricostruzione degli investigatori che, interrogato il ragazzo, indagano adesso per omicidio preterintenzionale e violenza privata aggravata dall’omofobia. “Volevo darle una lezione, non ucciderla. Ma era stata infettata“, è stata la giustificazione del 30enne ascoltato dagli inquirenti. Ma ladei due ragazziilmaggiore: ...

meb : Dopo Willy, Maria Paola. Uccisa perche il fratello non sopportava la sua relazione con Ciro. Nessuno vuole vendette… - SirDistruggere : Servizio vergognoso al Tg1 di poco fa sulla morte di Maria Paola Gaglione. Una storia tra una ragazza e un ragazzo… - gennaromigliore : #MariaPaolaGaglione stava vivendo una storia d’amore. Questa sarebbe la sua “colpa” per il suo assassino. Suo frate… - medicojunghiano : RT @matthewleeks: allora: -la relazione non si dovrebbe definire gay in quanto tra un ragazzO e una ragazza -Maria Paola aveva una relaz… - DeniMarcaccini : RT @Iperbole_: Maria Paola voleva solo vivere l'amore col proprio compagno, Ciro. Ma la sua vita è finita sull'asfalto, nel napoletano, do… -